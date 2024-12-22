Угарным газом отравились двое пожилых людей во время пожара на Харьковщине

Смертельный пожар, в котором погибли двое пенсионеров, произошел 22 декабря в 13:27 в Дергачах Харьковского района, сообщили в ГСЧС.

В частном доме загорелись вещи домашнего обихода и кровать на площади 1 м₂. Несмотря на небольшую площадь возгорания, сильное задымление привело к гибели 89-летнего мужчины и 87-летней женщины.

В 14:12 огонь потушили. Причину возникновения возгорания устанавливают.

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