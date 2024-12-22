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Угарным газом отравились двое пожилых людей во время пожара на Харьковщине

Происшествия 16:31   22.12.2024
Оксана Якушко
Угарным газом отравились двое пожилых людей во время пожара на Харьковщине

Смертельный пожар, в котором погибли двое пенсионеров, произошел 22 декабря в 13:27 в Дергачах Харьковского района, сообщили в ГСЧС.

В частном доме загорелись вещи домашнего обихода и кровать на площади 1 м₂. Несмотря на небольшую площадь возгорания, сильное задымление привело к гибели 89-летнего мужчины и 87-летней женщины.

В 14:12 огонь потушили. Причину возникновения возгорания устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 16:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар, в котором погибли двое пенсионеров, произошел 22 декабря в 13:27 в Дергачах Харьковского района, сообщили в ГСЧС.".