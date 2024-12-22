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Чадним газом отруїлися двоє літніх людей у пожежі на Харківщині

Події 16:31   22.12.2024
Оксана Якушко
Чадним газом отруїлися двоє літніх людей у пожежі на Харківщині

Смертельна пожежа, де загинули двоє пенсіонерів, сталася 22 грудня о 13:27 у Дергачах Харківського району, повідомили у ДСНС.

У приватній оселі спалахнули речі домашнього вжитку та ліжко на площі 1 м₂. Попри невелику площу займання сильне задимлення призвело до загибелі 89-річного чоловіка та 87-річної жінки.

О 14:12 вогонь погасили. Причину виникнення загоряння наразі встановлюють.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 16:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа, де загинули двоє пенсіонерів, сталася 22 грудня о 13:27 у Дергачах Харківського району, повідомили у ДСНС.".