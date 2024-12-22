Літня жінка загинула у пожежі в приватному будинку у Харкові
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіло загиблої 82-річної жінки, повідомили у ДСНС Харківської області.
Займання виникло ввечері 22 грудня, о 18:45, у приватному житловому будинку на пров. Дипломатичному у Новобаварському районі Харкова.
Вогонь охопив кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 м₂. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло загиблої 82-річної жінки.
Пожежу гасили 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 22:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіло загиблої 82-річної жінки, повідомили у ДСНС Харківської області.".