Літня жінка загинула у пожежі в приватному будинку у Харкові

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіло загиблої 82-річної жінки, повідомили у ДСНС Харківської області.

Займання виникло ввечері 22 грудня, о 18:45, у приватному житловому будинку на пров. Дипломатичному у Новобаварському районі Харкова.

Вогонь охопив кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 м₂. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло загиблої 82-річної жінки.

Пожежу гасили 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.