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Літня жінка загинула у пожежі в приватному будинку у Харкові

Події 22:23   22.12.2024
Оксана Якушко
Літня жінка загинула у пожежі в приватному будинку у Харкові

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіло загиблої 82-річної жінки, повідомили у ДСНС Харківської області.

Займання виникло ввечері 22 грудня, о 18:45, у приватному житловому будинку на пров. Дипломатичному у Новобаварському районі Харкова.

Вогонь охопив кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 м₂. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло загиблої 82-річної жінки.

Пожежу гасили 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 22:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіло загиблої 82-річної жінки, повідомили у ДСНС Харківської області.".