Сколько пьяных водителей задержали копы в Харькове

За минувшие сутки копы остановили 16 водителей с признаками опьянения, управлявших транспортными средствами, сообщает патрульная полиция Харьковской области.

К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось после остановки патрульными.

На всех них составили административные материалы, которые передадут в суд.