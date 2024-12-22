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Сколько пьяных водителей задержали копы в Харькове

Происшествия 13:42   22.12.2024
Оксана Якушко
Сколько пьяных водителей задержали копы в Харькове

За минувшие сутки копы остановили 16 водителей с признаками опьянения, управлявших транспортными средствами, сообщает патрульная полиция Харьковской области.

К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось после остановки патрульными.

На всех них составили административные материалы, которые передадут в суд.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки копы остановили 16 водителей с признаками опьянения, управлявших транспортными средствами, сообщает патрульная полиция Харьковской области.".