Сколько пьяных водителей задержали копы в Харькове
За минувшие сутки копы остановили 16 водителей с признаками опьянения, управлявших транспортными средствами, сообщает патрульная полиция Харьковской области.
К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось после остановки патрульными.
На всех них составили административные материалы, которые передадут в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкогольное опьянение, водій, водитель, коп, патрульная полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 13:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки копы остановили 16 водителей с признаками опьянения, управлявших транспортными средствами, сообщает патрульная полиция Харьковской области.".