Скільки п’яних водіїв затримали копи у Харкові
Минулої доби копи зупинили 16 водіїв з ознаками сп’яніння, що керували транспортними засобами, повідомляє патрульна поліція Харківської області.
На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась після зупинки патрульними.
На всіх них склали адміністративні матеріали, що передадуть до суду.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: алкогольное опьянение, водій, коп, патрульная полиция Харьковской области;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 13:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби копи зупинили 16 водіїв з ознаками сп’яніння, що керували транспортними засобами, повідомляє патрульна поліція Харківської області.".