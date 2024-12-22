Скільки п’яних водіїв затримали копи у Харкові

Минулої доби копи зупинили 16 водіїв з ознаками сп’яніння, що керували транспортними засобами, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась після зупинки патрульними.

На всіх них склали адміністративні матеріали, що передадуть до суду.