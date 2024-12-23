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Подростков в Харькове подозревают в поджоге авто ВСУ: возможно работали на РФ

Общество 15:50   23.12.2024
Виктория Яковенко
Подростков в Харькове подозревают в поджоге авто ВСУ: возможно работали на РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

Двое харьковчан в возрасте 17 и 15 лет, по данным следствия, за деньги поджигали автомобили, принадлежащие украинским воинам.

Как установили в Харьковской областной прокуратуре, в июле 2024 года подростки через Telegram нашли способ «легко подзаработать деньги».

«Кураторы за денежное вознаграждение предложили подросткам совершать поджоги автомобилей, принадлежащих украинским военным, и предоставили подробные инструкции, как нужно действовать. Обязательным условием «сотрудничества» была видеофиксация результата выполненной задачи», – добавили правоохранители.

В прокуратуре рассказали, что фигуранты получали от куратора указание действовать по определенному плану, а с помощью подготовленной зажигательной смеси поджигали авто ВСУ в городе. Свои действия несовершеннолетние снимали на телефон.

поджог авто в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Рассматривается версия, что, вероятно, кураторами поджогов являются представители российской спецслужбы», — отметили правоохранители.

поджог авто в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Сейчас 15-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. 17-летний получил подозрение по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Если их вину докажут, подросткам грозит до 10 лет тюрьмы.

поджог авто в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 15:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое харьковчан в возрасте 17 и 15 лет, по данным следствия, за деньги поджигали автомобили, принадлежащие украинским воинам.".