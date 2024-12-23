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Підлітків у Харкові підозрюють у підпалі авто ЗСУ: ймовірно працювали на РФ

Суспільство 15:50   23.12.2024
Вікторія Яковенко
Підлітків у Харкові підозрюють у підпалі авто ЗСУ: ймовірно працювали на РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

Двоє харків’ян віком 17 та 15 років, за даними слідства, за гроші підпалювали автівки, що належать українським воїнам.

Як встановили у Харківській обласній прокуратурі, у липні 2024 підлітки через месенджер «Телеграм» знайшли спосіб «легко підзаробити гроші».

«Куратори за грошову винагороду запропонували підліткам здійснювати підпали автівок, що належать українським військовим, та надали детальні інструкції, як треба діяти. Обов’язковою умовою «співпраці» була відеофіксація результату виконаної задачі», – додали правоохоронці.

У прокуратурі розповіли, що фігуранти отримували від куратора вказівку діяти за визначеним планом, а за допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші підпалювали авто ЗСУ у місті. Свої дії неповнолітні фільмували на телефон.

поджог авто в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

«Розглядається версія, що, ймовірно, «кураторами» підпалів є представники російської спецслужби», – зазначили правоохоронці.

поджог авто в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі 15-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 17-річний отримав підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Якщо їхню провину доведуть, підліткам загрожує до 10 років тюрми.

поджог авто в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 15:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє харків’ян віком 17 та 15 років, за даними слідства, за гроші підпалювали автівки, що належать українським воїнам.".