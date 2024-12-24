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«Божьей защиты каждому» — ОТЦК поздравил с Рождеством жителей Харьковщины

Общество 20:28   24.12.2024
Елена Нагорная
«Божьей защиты каждому» — ОТЦК поздравил с Рождеством жителей Харьковщины

К поздравлениям с Рождеством присоединился Харьковский областной центр комплектования и соцподдержки.

«Где-то далеко, на фронте, взошла первая звезда. Сейчас мы все молимся за наших воинов в тяжелых боях, воинов в плену, за каждого ребенка, за каждую семью, за Украину. Божьей защиты каждому и каждой. Пусть закончится эта тяжелая дорога. Пусть праздник Рождества Христова наполнит ваши души теплом, светом любви и веры в счастливое мирное будущее Украины. Оставайтесь сильными, оберегайте друг друга! Только в совместной борьбе и поддержке победим!» — говорится в поздравлении ОТЦК.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 20:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К поздравлениям с Рождеством присоединился Харьковский областной центр комплектования и соцподдержки.".