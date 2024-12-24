«Божого захисту кожному» – ОТЦК привітав із Різдвом жителів Харківщини
До привітань із Різдвом приєднався Харківський обласний центр комплектування та соцпідтримки.
«Десь далеко, на фронті, зійшла перша зірка. Нині ми всі благаємо за наших воїнів у важких боях, воїнів у полоні, за кожну дитину, за кожну родину, за Україну. Божого захисту кожному і кожній. Нехай скінчиться ця важка дорога. Нехай свято Різдва Христового сповнить ваші душі теплом, світлом любові та віри у щасливе мирне майбутнє України. Залишайтеся сильними, оберігайте один одного! Тільки у спільній боротьбі та підтримці переможемо!» – говориться у привітанні ОТЦК.
Читайте також: Щоб захисникам було тепло: у Святвечір харків’яни молилися за мир (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Рождество, Харьковский ОТЦК;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Божого захисту кожному» – ОТЦК привітав із Різдвом жителів Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 20:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До привітань із Різдвом приєднався Харківський обласний центр комплектування та соцпідтримки.".