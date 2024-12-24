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«Божого захисту кожному» – ОТЦК привітав із Різдвом жителів Харківщини

Суспільство 20:28   24.12.2024
Олена Нагорна
«Божого захисту кожному» – ОТЦК привітав із Різдвом жителів Харківщини

До привітань із Різдвом приєднався Харківський обласний центр комплектування та соцпідтримки.

«Десь далеко, на фронті, зійшла перша зірка. Нині ми всі благаємо за наших воїнів у важких боях, воїнів у полоні, за кожну дитину, за кожну родину, за Україну. Божого захисту кожному і кожній. Нехай скінчиться ця важка дорога. Нехай свято Різдва Христового сповнить ваші душі теплом, світлом любові та віри у щасливе мирне майбутнє України. Залишайтеся сильними, оберігайте один одного! Тільки у спільній боротьбі та підтримці переможемо!» – говориться у привітанні ОТЦК.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 20:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До привітань із Різдвом приєднався Харківський обласний центр комплектування та соцпідтримки.".