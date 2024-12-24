Щоб захисникам було тепло: у Святвечір харків’яни молилися за мир (відео)

Урочиста служба відбулася у Святвечір у харківському храмі святого Іоана Богослова.

Віряни молилися за мир, а волонтери нагадали, що Різдво – це ще одна можливість зробити добру справу.

отець Геннадій, священник храму Святого Іоана Богослова, військовий капелан

Народилося маленьке дитя, предвічний Бог, але Бог понизився, щоб ми піднялися. Бог прийшов і виконав місію нашого спасіння, але від нас залежить, чи приймемо ми цей дар, чи відкриємо ми на зустріч йому свої серця.

Волонтери організували благодійний ярмарок зі святковим печивом, пиріжками, пряниками та іншими виробами, щоби зібрати гроші на хімічні грілки для захисників Харківщини.

Ганна, волонтерка

Сьогодні традиційний ярмарок у нашій церкві Іоана Богослова, апостола любові. І сьогодні ми збираємо гроші для того, щоб хлопцям на Харківський напрямок купити зігрівальні устілки. Щоб їм було тепло. Трошки різдвяного тепла і різдвяної надії передати хлопцям.

Олена, прихожанка

Я зробила різдвяну зірочку. Я їх робила і минулого року. Такі самі, імбирне печиво. Допомога армії, допомога військовим.

Надія, прихожанка

Повинні бути страви. По-перше, це кутя. А кутя у кожної сім’ї своя. У когось багатша, там і горіхи різні, і сухофрукти, і маку дуже багато, і мед. А у когось може тільки мед і мак. Але всі чекають з радістю цього свята. Сподіваються, що Бог буде милостивим до нашої країни і пошле їй мир. Як я починаю говорити про мир, то мені гірко на душі. Тому що в мене на війні два синочки й онук. То мені дуже важко. Ми ото смаколики їмо, а їм що Бог пошле.

25 грудня різдвяна літургія розпочнеться у храмі о 10:00.

отець Геннадій, священник храму Святого Іоана Богослова, військовий капелан

Я думаю, всі ми молимо Бога про одне, щоб мир і слава оселилися на нашій землі. І щоб не гинули наші воїни, наші мирні жителі, щоб не ставали наші діти сиротами. Завтра о 10:00 буде святкова урочиста літургія, де ми будемо прославляти нашого Спасителя, віддавати йому належне, честь і хвалу. Але за цими святами ми не повинні забути головного, що Христа ми можемо зустріти і сьогодні, коли ми намагаємося забувати про себе і допомагати нужденним і стражденним в цьому світі.