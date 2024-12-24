Чтобы защитникам было тепло: в Сочельник харьковчане молились за мир (видео)

Торжественная служба состоялась в Сочельник в харьковском храме святого Иоанна Богослова.

Верующие молились за мир, а волонтеры напомнили, что Рождество — это еще одна возможность сделать доброе дело.

отец Геннадий, священник храма святого Иоанна Богослова, военный капеллан

Родилось маленькое дитя, предвечный Бог, но Бог снизился, чтобы мы поднялись. Бог пришел и выполнил миссию нашего спасения, но от нас зависит, примем ли мы этот дар, откроем ли мы ему свои сердца.

Волонтеры организовали благотворительную ярмарку с праздничным печеньем, пирожками, пряниками и другими изделиями, чтобы собрать деньги на химические грелки для защитников Харьковщины.

Анна, волонтерка

Сегодня традиционная ярмарка в нашей церкви Иоанна Богослова, апостола любви. И сегодня мы собираем деньги для того, чтобы ребятам на Харьковское направление купить согревающие стельки. Чтобы им было тепло. Немножко рождественского тепла и рождественской надежды передать ребятам.

Елена, прихожанка

Я сделала рождественскую звездочку. Я их делала и в прошлом году. Такие же, имбирное печенье. Это помощь армии, помощь военным.

Надежда, прихожанка

Должны быть блюда. Во-первых, это кутья. А кутья у каждой семьи своя. У кого-то богаче, там и орехи разные, и сухофрукты, и мака очень много, и мед. А у кого-то может только мед и мак. Но все ждут с радостью этого праздника. Надеются, что Бог будет милостивым к нашей стране и пошлет ей мир. Как я начинаю говорить о мире, то мне горько на душе. Потому что у меня на войне два сына и внук. Мне очень тяжело. Мы вот вкусности едим, а им что Бог пошлет.

25 декабря рождественская литургия начнется в храме в 10:00.

отец Геннадий, священник храма святого Иоанна Богослова, военный капеллан

Я думаю, все мы молим Бога об одном, чтобы мир и слава поселились на нашей земле. И чтобы не гибли наши воины, наши мирные жители, чтобы не становились наши дети сиротами. Завтра в 10:00 будет праздничная торжественная литургия, где мы будем прославлять нашего Спасителя, воздавать ему должное, честь и хвалу. Но за этими праздниками мы не должны забыть главного, что Христа мы можем встретить и сегодня, когда мы стараемся забывать о себе и помогать нуждающимся и страждущим в этом мире.