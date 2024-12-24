Чтобы защитникам было тепло: в Сочельник харьковчане молились за мир (видео)
Торжественная служба состоялась в Сочельник в харьковском храме святого Иоанна Богослова.
Верующие молились за мир, а волонтеры напомнили, что Рождество — это еще одна возможность сделать доброе дело.
отец Геннадий, священник храма святого Иоанна Богослова, военный капеллан
Родилось маленькое дитя, предвечный Бог, но Бог снизился, чтобы мы поднялись. Бог пришел и выполнил миссию нашего спасения, но от нас зависит, примем ли мы этот дар, откроем ли мы ему свои сердца.
Волонтеры организовали благотворительную ярмарку с праздничным печеньем, пирожками, пряниками и другими изделиями, чтобы собрать деньги на химические грелки для защитников Харьковщины.
Анна, волонтерка
Сегодня традиционная ярмарка в нашей церкви Иоанна Богослова, апостола любви. И сегодня мы собираем деньги для того, чтобы ребятам на Харьковское направление купить согревающие стельки. Чтобы им было тепло. Немножко рождественского тепла и рождественской надежды передать ребятам.
Елена, прихожанка
Я сделала рождественскую звездочку. Я их делала и в прошлом году. Такие же, имбирное печенье. Это помощь армии, помощь военным.
Надежда, прихожанка
Должны быть блюда. Во-первых, это кутья. А кутья у каждой семьи своя. У кого-то богаче, там и орехи разные, и сухофрукты, и мака очень много, и мед. А у кого-то может только мед и мак. Но все ждут с радостью этого праздника. Надеются, что Бог будет милостивым к нашей стране и пошлет ей мир. Как я начинаю говорить о мире, то мне горько на душе. Потому что у меня на войне два сына и внук. Мне очень тяжело. Мы вот вкусности едим, а им что Бог пошлет.
25 декабря рождественская литургия начнется в храме в 10:00.
отец Геннадий, священник храма святого Иоанна Богослова, военный капеллан
Я думаю, все мы молим Бога об одном, чтобы мир и слава поселились на нашей земле. И чтобы не гибли наши воины, наши мирные жители, чтобы не становились наши дети сиротами. Завтра в 10:00 будет праздничная торжественная литургия, где мы будем прославлять нашего Спасителя, воздавать ему должное, честь и хвалу. Но за этими праздниками мы не должны забыть главного, что Христа мы можем встретить и сегодня, когда мы стараемся забывать о себе и помогать нуждающимся и страждущим в этом мире.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Торжественная служба состоялась в Сочельник в харьковском храме святого Иоанна Богослова.".