Девять лет тюрьмы: харьковчанин распространял коммунистическую символику

В Харькове осудили администратора Facebook-канала, распространявшего советские нарративы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант — 42-летний харьковчанин, еще в 2019 году создавший сообщество в Facebook. Следствием установлено, что мужчина публиковал сообщения, посвященные «дню рождения комсомола».

«Утверждал, что «Украина — колония», сопровождая это изображениями герба ссср. Кроме пропаганды коммунистической идеологии, он опубликовал изображение карты Украины, где показаны так называемые «территориальные подарки» Ленина и Хрущева, с подписью «Формирование территории современной Украины», – отметили правоохранители.

Кроме этого, фигурант репостил публикации пропагандистских российских медиа, где искажались исторические факты, добавили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в распространении коммунистической символики с использованием средств массовой информации, а также распространении материалов с публичными призывами к совершению действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины. Ему назначили девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Известно, что за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ харьковчанин переехал в РФ. Поскольку фигурант скрывается от украинского правосудия, срок отбывания им начнет исчисляться с момента фактического задержания.