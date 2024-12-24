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Девять лет тюрьмы: харьковчанин распространял коммунистическую символику

Общество 14:25   24.12.2024
Виктория Яковенко
Девять лет тюрьмы: харьковчанин распространял коммунистическую символику Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове осудили администратора Facebook-канала, распространявшего советские нарративы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант — 42-летний харьковчанин, еще в 2019 году создавший сообщество в Facebook. Следствием установлено, что мужчина публиковал сообщения, посвященные «дню рождения комсомола».

«Утверждал, что «Украина — колония», сопровождая это изображениями герба ссср. Кроме пропаганды коммунистической идеологии, он опубликовал изображение карты Украины, где показаны так называемые «территориальные подарки» Ленина и Хрущева, с подписью «Формирование территории современной Украины», – отметили правоохранители.

Кроме этого, фигурант репостил публикации пропагандистских российских медиа, где искажались исторические факты, добавили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в распространении коммунистической символики с использованием средств массовой информации, а также распространении материалов с публичными призывами к совершению действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины. Ему назначили девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Известно, что за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ харьковчанин переехал в РФ. Поскольку фигурант скрывается от украинского правосудия, срок отбывания им начнет исчисляться с момента фактического задержания.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 14:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове осудили администратора Facebook-канала, распространявшего советские нарративы.".