Дев’ять років тюрми: харків’янин поширював комуністичну символіку і втік до РФ
У Харкові засудили адміністратора фейсбук-каналу, який поширював радянські наративи.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант — 42-річний харків’янин, який ще в 2019 році створив спільноту в соціальній мережі «Фейсбук». Слідством встановлено, що чоловік публікував дописи, присвячені «дню рождения комсомола».
«Стверджував, що «Украина — колония», супроводжуючи це зображеннями герба срср. Крім пропаганди комуністичної ідеології, він опублікував зображення карти України, де показані так звані «територіальні подарунки» Леніна і Хрущова, з підписом «Формирование территории совеременной Украины», – зазначили правоохоронці.
Крім цього, фігурант репостив публікації пропагандистських російських медіа, де викривлялись і перекручувались історичні факти, додали в прокуратурі.
Чоловіка визнали винним у поширенні комуністичної символіки із використанням засобів масової інформації, а також розповсюдженні матеріалів з публічними закликами вчинення дій з метою зміни меж території та держкордону України. Йому призначили дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.
Відомо, що за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ харківʼянин переїхав до РФ. Оскільки фігурант наразі переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Наразі чоловік перебуває у розшуку.
Читайте також: Проводив свята окупантам: директора Вовчанського будинку культури «посадили»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: приговор, пропаганда, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дев’ять років тюрми: харків’янин поширював комуністичну символіку і втік до РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили адміністратора фейсбук-каналу, який поширював радянські наративи.".