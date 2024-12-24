Дев’ять років тюрми: харків’янин поширював комуністичну символіку і втік до РФ

У Харкові засудили адміністратора фейсбук-каналу, який поширював радянські наративи.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант — 42-річний харків’янин, який ще в 2019 році створив спільноту в соціальній мережі «Фейсбук». Слідством встановлено, що чоловік публікував дописи, присвячені «дню рождения комсомола».

«Стверджував, що «Украина — колония», супроводжуючи це зображеннями герба срср. Крім пропаганди комуністичної ідеології, він опублікував зображення карти України, де показані так звані «територіальні подарунки» Леніна і Хрущова, з підписом «Формирование территории совеременной Украины», – зазначили правоохоронці.

Крім цього, фігурант репостив публікації пропагандистських російських медіа, де викривлялись і перекручувались історичні факти, додали в прокуратурі.

Чоловіка визнали винним у поширенні комуністичної символіки із використанням засобів масової інформації, а також розповсюдженні матеріалів з публічними закликами вчинення дій з метою зміни меж території та держкордону України. Йому призначили дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.

Відомо, що за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ харківʼянин переїхав до РФ. Оскільки фігурант наразі переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Наразі чоловік перебуває у розшуку.