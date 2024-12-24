Враг атакует: на Купянщине за сутки было 19 боев – подробности от Генштаба

О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за сутки, а также потерях ВС РФ, рассказали утром 24 декабря в Генштабе ВСУ.

На севере Харьковщины враг пытался наступать четыре раза в районе Волчанска.

«На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки», – добавили в ГШ.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.