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Враг атакует: на Купянщине за сутки было 19 боев – подробности от Генштаба

Украина 08:23   24.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг атакует: на Купянщине за сутки было 19 боев – подробности от Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за сутки, а также потерях ВС РФ, рассказали утром 24 декабря в Генштабе ВСУ.

На севере Харьковщины враг пытался наступать четыре раза в районе Волчанска.

«На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки», – добавили в ГШ.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за сутки, а также потерях ВС РФ, рассказали утром 24 декабря в Генштабе ВСУ.".