Враг атакует: на Купянщине за сутки было 19 боев – подробности от Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за сутки, а также потерях ВС РФ, рассказали утром 24 декабря в Генштабе ВСУ.
На севере Харьковщины враг пытался наступать четыре раза в районе Волчанска.
«На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки», – добавили в ГШ.
Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.
Читайте также: Что известно о заявленном РФ прорыве в пригород Купянска – данные ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, обстрелы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг атакует: на Купянщине за сутки было 19 боев – подробности от Генштаба»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 08:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за сутки, а также потерях ВС РФ, рассказали утром 24 декабря в Генштабе ВСУ.".