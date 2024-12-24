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Ворог атакує: на Куп’янщині за добу було 19 боїв – подробиці від Генштабу

Україна 08:23   24.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог атакує: на Куп’янщині за добу було 19 боїв – подробиці від Генштабу

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, що сталися за добу, а також втрати ЗС РФ, розповіли вранці 24 грудня у Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог намагався наступати чотири рази у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки“, – додали у ГШ.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, що сталися за добу, а також втрати ЗС РФ, розповіли вранці 24 грудня у Генштабі ЗСУ.".