Ворог атакує: на Куп’янщині за добу було 19 боїв – подробиці від Генштабу

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, що сталися за добу, а також втрати ЗС РФ, розповіли вранці 24 грудня у Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог намагався наступати чотири рази у районі Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки“, – додали у ГШ.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.