Два дня в Харькове трамвай №20 изменит маршрут, а №3 — не будет курсировать
Фото: Харьковский горсовет
Об изменениях в движении транспорта с 21:10 и до окончания движения 25 и 26 декабря сообщает Харьковский горсовет.
Как отмечают в мэрии, будет приостановлено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Большой Панасовской до ул. Полтавский Шлях, а также на ул. Полтавский Шлях, площади Сергеевской, площади Павловской, ул. Университетской, ул. Грековской и в пер. Рыбасовском.
Причина – ремонт контактной сети.
В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:
№20: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосовский – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Европейская»;
№3: не курсирует.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, маршрут, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях в движении транспорта с 21:10 и до окончания движения 25 и 26 декабря сообщает Харьковский горсовет.".