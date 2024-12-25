Два дня в Харькове трамвай №20 изменит маршрут, а №3 — не будет курсировать

Об изменениях в движении транспорта с 21:10 и до окончания движения 25 и 26 декабря сообщает Харьковский горсовет.

Как отмечают в мэрии, будет приостановлено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Большой Панасовской до ул. Полтавский Шлях, а также на ул. Полтавский Шлях, площади Сергеевской, площади Павловской, ул. Университетской, ул. Грековской и в пер. Рыбасовском.

Причина – ремонт контактной сети.

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

№20: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосовский – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Европейская»;

№3: не курсирует.