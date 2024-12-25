Два дні у Харкові трамвай №20 змінить маршрут, а №3 – не курсуватиме

Про зміни у русі транспорту з 21:10 і до закінчення руху 25 та 26 грудня повідомляє Харківська міськрада.

Як зазначають у мерії, буде припинений рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Великої Панасівської до вул. Полтавський Шлях, а також на вул. Полтавський Шлях, майдані Сергіївському, майдані Павлівському, вул. Університетській, вул. Греківській та у пров. Рибасівському.

Причина – ремонт контактної мережі.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – Новоіванівський міст – вул. Клочківська – розворотне коло «вул. Європейська»;

№3: не курсує.