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Два дні у Харкові трамвай №20 змінить маршрут, а №3 – не курсуватиме

Суспільство 16:23   25.12.2024
Вікторія Яковенко
Два дні у Харкові трамвай №20 змінить маршрут, а №3 – не курсуватиме Фото: Харківська міськрада

Про зміни у русі транспорту з 21:10 і до закінчення руху 25 та 26 грудня повідомляє Харківська міськрада.

Як зазначають у мерії, буде припинений рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Великої Панасівської до вул. Полтавський Шлях, а також на вул. Полтавський Шлях, майдані Сергіївському, майдані Павлівському, вул. Університетській, вул. Греківській та у пров. Рибасівському.

Причина – ремонт контактної мережі.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – Новоіванівський міст – вул. Клочківська – розворотне коло «вул. Європейська»;

№3: не курсує.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Два дні у Харкові трамвай №20 змінить маршрут, а №3 – не курсуватиме»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни у русі транспорту з 21:10 і до закінчення руху 25 та 26 грудня повідомляє Харківська міськрада.".