Из-за замечаний мужчина стрелял по соседу и повредил автомобиль в Харькове

Инцидент, во время которого 36-летний мужчина устроил стрельбу, произошел 23 декабря, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Около полудня 36-летний житель одной из квартир дома на Аэрокосмическом проспекте в Харькове начал выбрасывать вещи из окна. Это увидел его сосед, находившийся во дворе дома, и сделал замечание. В ответ нарушитель выругался матом и, чтобы отомстить за замечание, взял хранивший в квартире револьвер и трижды выстрелил в сторону соседа.

Затем он намеренно сбросил неустановленный предмет на автомобиль соседа и разбил лобовое стекло автомобиля.

Угомонили хулигана задержавшие его сотрудники полиции. Пока этого мужчину держат под стражей.