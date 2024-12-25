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Из-за замечаний мужчина стрелял по соседу и повредил автомобиль в Харькове

Происшествия 17:40   25.12.2024
Оксана Якушко
Из-за замечаний мужчина стрелял по соседу и повредил автомобиль в Харькове

Инцидент, во время которого 36-летний мужчина устроил стрельбу, произошел 23 декабря, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Около полудня 36-летний житель одной из квартир дома на Аэрокосмическом проспекте в Харькове начал выбрасывать вещи из окна. Это увидел его сосед, находившийся во дворе дома, и сделал замечание. В ответ нарушитель выругался матом и, чтобы отомстить за замечание, взял хранивший в квартире револьвер и трижды выстрелил в сторону соседа.

Затем он намеренно сбросил неустановленный предмет на автомобиль соседа и разбил лобовое стекло автомобиля.

Угомонили хулигана задержавшие его сотрудники полиции. Пока этого мужчину держат под стражей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 17:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент, во время которого 36-летний мужчина устроил стрельбу, произошел 23 декабря, сообщила Харьковская областная прокуратура.".