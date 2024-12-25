Через зауваження чоловік стріляв по сусіду і пошкодив автомобіль у Харкові

Інцидент, під час якого 36-річний чоловік учинив стрілянину, стався 23 грудня, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько полудня 36-річний мешканець однієї з квартир будинку на Аерокосмічному проспекті у Харкові почав викидати речі із вікна. Це побачив його сусід, що був у дворі будинку, і зробив зауваження. У відповідь порушник вилаявся матом і, щоб помститися за зауваження, взяв револьвер, що зберігав у квартирі, і тричі вистрілив у бік сусіда.

Потім він навмисно скинув невстановлений предмет на автомобіль сусіда та розбив лобове скло автомобіля.

Вгамували хулігана співробітники поліції, які його затримали. Поки що цього чоловіка тримають під вартою.