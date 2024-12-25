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Через зауваження чоловік стріляв по сусіду і пошкодив автомобіль у Харкові

Події 17:40   25.12.2024
Оксана Якушко
Через зауваження чоловік стріляв по сусіду і пошкодив автомобіль у Харкові

Інцидент, під час якого 36-річний чоловік учинив стрілянину, стався 23 грудня, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько полудня 36-річний мешканець однієї з квартир будинку на Аерокосмічному проспекті у Харкові почав викидати речі із вікна. Це побачив його сусід, що був у дворі будинку, і зробив зауваження. У відповідь порушник вилаявся матом і, щоб помститися за зауваження, взяв револьвер, що зберігав у квартирі, і тричі вистрілив у бік сусіда.

Потім він навмисно скинув невстановлений предмет на автомобіль сусіда та розбив лобове скло автомобіля.

Вгамували хулігана співробітники поліції, які його затримали. Поки що цього чоловіка тримають під вартою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 17:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент, під час якого 36-річний чоловік учинив стрілянину, стався 23 грудня, повідомила Харківська обласна прокуратура.".