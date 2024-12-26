Из-за обстрела Харькова на Рождество пострадала квартира олимпийской призерки
В результате атаки РФ 25 декабря на Харьков, двор дома двукратной призерки Олимпийских игр по синхронному плаванию Марты Фединой подвергся двум прямым попаданиям ракет.
«Вот так россияне «поздравили» Марту Федину с Рождеством Христовым. К счастью, в момент удара спортсменка и ее семья находились вне дома, поэтому удалось избежать жертв. Если бы в это утро Марта или ее родные находились в квартире, трагедия была бы неизбежна. Это нападение стало еще одним свидетельством того, как российские обстрелы угрожают жизни мирных людей», — отметили в Федерации синхронного плавания Украины.
Там также подчеркнули, что в условиях постоянных обстрелов и войны недопущение российских спортсменов к международным соревнованиям является критически важным.
«Спорт – это не только соревнование, но и мир, уважение и ценность человеческой жизни. Потому позиция международных спортивных организаций должна быть бескомпромиссной: агрессоры не могут иметь места на мировых аренах», — говорится в сообщении.
Видео: Федерация синхронного плавания Украины
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, Олимпийские игры, Рождество, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки РФ 25 декабря на Харьков, двор дома двукратной призерки Олимпийских игр по синхронному плаванию Марты Фединой подвергся двум прямым попаданиям ракет.".