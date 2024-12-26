Из-за обстрела Харькова на Рождество пострадала квартира олимпийской призерки

В результате атаки РФ 25 декабря на Харьков, двор дома двукратной призерки Олимпийских игр по синхронному плаванию Марты Фединой подвергся двум прямым попаданиям ракет.

«Вот так россияне «поздравили» Марту Федину с Рождеством Христовым. К счастью, в момент удара спортсменка и ее семья находились вне дома, поэтому удалось избежать жертв. Если бы в это утро Марта или ее родные находились в квартире, трагедия была бы неизбежна. Это нападение стало еще одним свидетельством того, как российские обстрелы угрожают жизни мирных людей», — отметили в Федерации синхронного плавания Украины.

Там также подчеркнули, что в условиях постоянных обстрелов и войны недопущение российских спортсменов к международным соревнованиям является критически важным.

«Спорт – это не только соревнование, но и мир, уважение и ценность человеческой жизни. Потому позиция международных спортивных организаций должна быть бескомпромиссной: агрессоры не могут иметь места на мировых аренах», — говорится в сообщении.

Видео: Федерация синхронного плавания Украины