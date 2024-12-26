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Через обстріл Харкова на Різдво постраждала квартира олімпійської призерки

Події 14:41   26.12.2024
Вікторія Яковенко
Через обстріл Харкова на Різдво постраждала квартира олімпійської призерки скриншот

У результаті атаки РФ 25 грудня на Харків, двір будинку дворазової призерки Олімпійських ігор з синхронного плавання Марти Фєдіної зазнав двох прямих влучань ракет.

«Ось так росіяни «привітали» Марту Фєдіну з Різдвом Христовим. На щастя, у момент удару спортсменка та її родина перебували поза домом, тому вдалося уникнути жертв. Якби цього ранку Марта або її рідні знаходилися в квартирі, трагедія була б неминуча. Цей напад став ще одним свідченням того, як російські обстріли загрожують життю мирних людей», – зазначили у Федерації синхронного плавання України.

Там також підкреслили, що в умовах постійних обстрілів та війни недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань є критично важливим.

«Спорт – це не лише змагання, а й про мир, повагу та цінність людського життя. Тому позиція міжнародних спортивних організацій має бути безкомпромісною: агресори не можуть мати місця на світових аренах», – йдеться у дописі.

Відео: Федерація синхронного плавання України

Читайте також: Харків на Різдво атакували 17 “шахедів” і 13 ракет – ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У результаті атаки РФ 25 грудня на Харків, двір будинку дворазової призерки Олімпійських ігор з синхронного плавання Марти Фєдіної зазнав двох прямих влучань ракет.".