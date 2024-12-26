Через обстріл Харкова на Різдво постраждала квартира олімпійської призерки

У результаті атаки РФ 25 грудня на Харків, двір будинку дворазової призерки Олімпійських ігор з синхронного плавання Марти Фєдіної зазнав двох прямих влучань ракет.

«Ось так росіяни «привітали» Марту Фєдіну з Різдвом Христовим. На щастя, у момент удару спортсменка та її родина перебували поза домом, тому вдалося уникнути жертв. Якби цього ранку Марта або її рідні знаходилися в квартирі, трагедія була б неминуча. Цей напад став ще одним свідченням того, як російські обстріли загрожують життю мирних людей», – зазначили у Федерації синхронного плавання України.

Там також підкреслили, що в умовах постійних обстрілів та війни недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань є критично важливим.

«Спорт – це не лише змагання, а й про мир, повагу та цінність людського життя. Тому позиція міжнародних спортивних організацій має бути безкомпромісною: агресори не можуть мати місця на світових аренах», – йдеться у дописі.

Відео: Федерація синхронного плавання України