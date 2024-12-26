Прогноз погоды на 27 декабря в Харькове и области: слабый туман

Прогноз погоды на завтра, 27 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.☀️ Ночью и утром слабый туман🌫

Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман.

Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем ​​1 — 3° тепла.