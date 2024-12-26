Live
  • Чт 26.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.86
  • EUR 43.52

Прогноз погоды на 27 декабря в Харькове и области: слабый туман

Погода 20:08   26.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 27 декабря в Харькове и области: слабый туман

Прогноз погоды на завтра, 27 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.☀️ Ночью и утром слабый туман🌫
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман.
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем ​​1 — 3° тепла.

Читайте также: Трагедия произошла в Сочельник в Харькове: подробности

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харьковщине возле храмов дежурят копы: они обратились к жителям в Рождество
На Харьковщине возле храмов дежурят копы: они обратились к жителям в Рождество
25.12.2024, 12:25
Трагедия произошла в Сочельник в Харькове: подробности
Трагедия произошла в Сочельник в Харькове: подробности
26.12.2024, 19:24
БпЛА ударили во двор 16-этажки – последствия атаки дроном по Харькову
БпЛА ударили во двор 16-этажки – последствия атаки дроном по Харькову
26.12.2024, 18:33
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
24.12.2024, 16:47
ГСЧС показали фото, как российскую ракету Х-59 уничтожили в Харькове
ГСЧС показали фото, как российскую ракету Х-59 уничтожили в Харькове
26.12.2024, 20:30
Как будут выключать завтра свет в Харькове и области, рассказало облэнерго
Как будут выключать завтра свет в Харькове и области, рассказало облэнерго
26.12.2024, 21:12

Новости по теме:

20:38
Прогноз погоды на 26 декабря в Харькове и области: ночью легкий мороз
19:50
Прогноз погоды на Сочельник в Харькове и области: туман и тепло, словно осенью
19:53
Прогноз погоды на 23 декабря в Харькове и области: туман, слабый дождь
16:00
Опасную погоду в Харькове и области ожидают вечером и ночью
21:55
Опасную погоду ожидают этой ночью на Харьковщине — предупреждение синоптиков

Вы читали новость: «Прогноз погоды на 27 декабря в Харькове и области: слабый туман»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".