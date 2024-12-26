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Прогноз погоди на 27 грудня в Харкові та області: слабкий туман

Погода 20:08   26.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 27 грудня в Харкові та області: слабкий туман

Прогноз погоди на завтра, 27 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів.☀️ Вночі та вранці слабкий туман🌫

Вітер північно-східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер північно-східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 1 – 3° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".