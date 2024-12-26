Прогноз погоди на 27 грудня в Харкові та області: слабкий туман

Прогноз погоди на завтра, 27 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів.☀️ Вночі та вранці слабкий туман🌫

Вітер північно-східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер північно-східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 1 – 3° тепла.