В Двуречной ведутся активные боевые действия — Синегубов (видео)
Отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в Двуречной Харьковской области.
Уже почти две недели, как аналитики Института изучения войны и DeepState периодически сообщают о продвижении войск РФ в районе Двуречной, где им удалось форсировать Оскол. Что там происходит, сообщил начальник ХОВА.
«Двуречная, по сообщениям нашего Генштаба, — под контролем Вооруженных сил. Там ведутся активные боевые действия, включая населенный пункт. Потому что периодически там появляются вражеские войска. Наши воины их уничтожают. Этот населенный пункт является территорией, на которой ведутся активные боевые действия», — сказал Синегубов.
Он также уточнил, что список оккупированных территорий в Харьковской области официально не пересматривали с конца 2022 года.
«У нас только увеличилась «серая зона» – зона, где ведутся активные боевые действия. И по Купянскому направлению, и по северу нашей области. В процентах и километрах назвать не могу, но вы все знаете эти населенные пункты – это и север нашей территории, и северо-восточное направление, и Волчанск, и Волчанское направление, и Купянское и соответственно Боровское направления так же», — отметил начальник ХОВА.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, двуречная, купянское направление, новости Харькова, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 12:10;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в Двуречной Харьковской области".