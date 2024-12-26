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У Дворічній ведуться активні бойові дії – Синєгубов (відео)

Фронт 12:10   26.12.2024
Олена Нагорна
Оксана Горун
У Дворічній ведуться активні бойові дії – Синєгубов (відео) Ілюстрація: мапа DeepState

Відповідаючи на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”, начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію у Дворічній Харківської області.

Уже майже два тижні, як аналітики Інституту вивчення війни та DeepState періодично повідомляють про просування військ РФ у районі Дворічної, де їм вдалося форсувати Оскіл. Що там відбувається, повідомив начальник ХОВА.

“Дворічна, за повідомленнями нашого Генштабу, – під контролем Збройних сил. Там ведуться активні бойові дії, включаючи цей населений пункт. Тому що періодично там з’являються ворожі війська. Наші воїни їх знищують. Цей населений пункт є територією, де ведуться активні бойові дії”, – сказав Синєгубов.

Він також уточнив, що список окупованих територій на Харківщині офіційно не переглядали з кінця 2022 року.

У нас лише збільшилася “сіра зона” – зона, де ведуться активні бойові дії. І по Куп’янському напрямку, і по півночі нашої області. У відсотках і кілометрах назвати не можу, однак ви всі знаєте ці населені пункти – це  й північ нашої території, і північно-східний напрямок, і Вовчанськ, і Вовчанський напрямок, і Куп’янський та відповідно Борівський напрямки так само“, – зазначив начальник ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відповідаючи на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”, начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію у Дворічній Харківської області".