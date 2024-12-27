Прогноз погоды на 28 декабря в Харькове и области: ночью мороз, слабый туман
Прогноз погоды на завтра, 28 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем от 2° мороза❄️ до 3° тепла.
По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 1 — 3° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 19:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".