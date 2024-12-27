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Прогноз погоды на 28 декабря в Харькове и области: ночью мороз, слабый туман

Погода 19:38   27.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 28 декабря в Харькове и области: ночью мороз, слабый туман

Прогноз погоды на завтра, 28 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем ​​от 2° мороза❄️ до 3° тепла.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем ​​1 — 3° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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27.12.2024, 19:38

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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 19:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".