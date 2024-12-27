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Прогноз погоди на 28 грудня в Харкові та області: вночі мороз, слабкий туман

Погода 19:38   27.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 28 грудня в Харкові та області: вночі мороз, слабкий туман

Прогноз погоди на завтра, 28 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів. Слабкий туман.

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря: вночі 0 – 5° морозу❄️, вдень від 2° морозу❄️ до 3° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤. Слабкий туман🌫.

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 1 – 3° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 19:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".