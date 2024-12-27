Live
  • Пт 27.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.84
  • EUR 43.51

Свет в харьковскую больницу поставляла компания под санкциями, что известно

Общество 12:13   27.12.2024
Виктория Яковенко
Свет в харьковскую больницу поставляла компания под санкциями, что известно Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители добились взыскания в пользу государства на более 200 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2022 между одной из больниц, расположенных в областном центре, и ООО заключен договор о поставках электрической энергии. Всего заказчиком по договору уплачено на счет компании более 200 тыс. грн.

«При этом конечным бенефициаром победителя закупки является лицо, к которому решением СНБО от 18.06.2021 применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, предусмотренные Законом Украины «О санкциях», что делало невозможным участие такого участника в торгах. В то же время, ООО с целью получения прибыли умышленно скрыта указанная информация от заказчика, что привело к заключению договора вопреки требованиям действующего законодательства», — отметили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд с соответствующим иском. Его удовлетворили полностью — договор о снабжении электрической энергией признан недействительным и в доход государства вернули более 200 тыс. грн.

Читайте также: Как будут выключать завтра свет в Харькове и области, рассказало облэнерго

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Хейт за иллюминацию в Харькове: как комментируют в мэрии и горожане (видео)
Хейт за иллюминацию в Харькове: как комментируют в мэрии и горожане (видео)
27.12.2024, 10:21
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
24.12.2024, 16:47
Новости Харькова — главное за 27.12: погибшие из-за обстрелов, бои, пожары
Новости Харькова — главное за 27.12: погибшие из-за обстрелов, бои, пожары
27.12.2024, 11:33
Россияне захватили Лозовую на Харьковщине – ISW
Россияне захватили Лозовую на Харьковщине – ISW
27.12.2024, 07:32
Может «сесть» на пять лет за помощь РФ: кого разыскивают правоохранители
Может «сесть» на пять лет за помощь РФ: кого разыскивают правоохранители
27.12.2024, 11:50
Свет в харьковскую больницу поставляла компания под санкциями, что известно
Свет в харьковскую больницу поставляла компания под санкциями, что известно
27.12.2024, 12:13

Новости по теме:

13:12
Строительство Харьковского онкоцентра продолжат, «Ковчег» построят за три года
15:50
Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности
17:50
В убытках в 500 тыс грн винят подрядчика, ремонтировавшего больницу в Харькове
15:40
Две тысячи человек одновременно сможет принять подземная больница в Харькове
13:04
Подземная больница в Харькове: какой будет площадь медучреждения (видео)

Вы читали новость: «Свет в харьковскую больницу поставляла компания под санкциями, что известно»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители добились взыскания в пользу государства на более 200 тысяч гривен.".