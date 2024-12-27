Свет в харьковскую больницу поставляла компания под санкциями, что известно

Харьковские правоохранители добились взыскания в пользу государства на более 200 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2022 между одной из больниц, расположенных в областном центре, и ООО заключен договор о поставках электрической энергии. Всего заказчиком по договору уплачено на счет компании более 200 тыс. грн.

«При этом конечным бенефициаром победителя закупки является лицо, к которому решением СНБО от 18.06.2021 применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, предусмотренные Законом Украины «О санкциях», что делало невозможным участие такого участника в торгах. В то же время, ООО с целью получения прибыли умышленно скрыта указанная информация от заказчика, что привело к заключению договора вопреки требованиям действующего законодательства», — отметили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд с соответствующим иском. Его удовлетворили полностью — договор о снабжении электрической энергией признан недействительным и в доход государства вернули более 200 тыс. грн.