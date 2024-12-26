Как будут выключать завтра свет в Харькове и области, рассказало облэнерго
Завтра, 27 декабря, отключения электроэнергии применят для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса, сообщило АТ «Харьковоблэнерго».
🔹ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
08:00 – 17:00 – половина очереди отключений
🔹 ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА
08:00 – 17:00 – применение графиков, ограничение мощности.
Причина временных ограничений – повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что свет на Харьковщине не будут отключать.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключение электричества, свет, Харьков, Харьковская область, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 21:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 27 декабря, отключения электроэнергии применят для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса, сообщило АТ «Харьковоблэнерго». ".