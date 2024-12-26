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Как будут выключать завтра свет в Харькове и области, рассказало облэнерго

Общество 21:12   26.12.2024
Оксана Якушко
Как будут выключать завтра свет в Харькове и области, рассказало облэнерго

Завтра, 27 декабря, отключения электроэнергии применят для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса, сообщило АТ «Харьковоблэнерго». 

🔹ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
08:00 – 17:00 – половина очереди отключений

🔹 ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА
08:00 – 17:00 – применение графиков, ограничение мощности.

Причина временных ограничений – повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что свет на Харьковщине не будут отключать.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 27 декабря, отключения электроэнергии применят для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса, сообщило АТ «Харьковоблэнерго». ".