Как будут выключать завтра свет в Харькове и области, рассказало облэнерго

Завтра, 27 декабря, отключения электроэнергии применят для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса, сообщило АТ «Харьковоблэнерго».

🔹ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

08:00 – 17:00 – половина очереди отключений

🔹 ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

08:00 – 17:00 – применение графиков, ограничение мощности.

Причина временных ограничений – повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что свет на Харьковщине не будут отключать.