Як вимикатимуть завтра світло у Харкові та області, розповіло обленерго
Завтра, 27 грудня, відключення електроенергії застосують для побутових споживачів, промисловості та бізнесу, повідомило АТ “Харківобленерго”.
🔹ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ
08:00 – 17:00 – пів черги відключень
🔹 ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ
08:00 – 17:00 – застосування графіків, обмеження потужності.
Причина тимчасових обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.
Раніше начальник ХОВА Олег Синегубов заявив, що світло на Харківщині не відключатимуть.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електроенергія, отключение электричества, світло, Харків, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 21:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 27 грудня, відключення електроенергії застосують для побутових споживачів, промисловості та бізнесу, повідомило АТ “Харківобленерго”. ".