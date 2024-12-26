Як вимикатимуть завтра світло у Харкові та області, розповіло обленерго

Завтра, 27 грудня, відключення електроенергії застосують для побутових споживачів, промисловості та бізнесу, повідомило АТ “Харківобленерго”.

🔹ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

08:00 – 17:00 – пів черги відключень

🔹 ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ

08:00 – 17:00 – застосування графіків, обмеження потужності.

Причина тимчасових обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

Раніше начальник ХОВА Олег Синегубов заявив, що світло на Харківщині не відключатимуть.