Світло в харківську лікарню постачала компанія під санкціями, що відомо
Харківські правоохоронці домоглись стягнення на користь держави понад 200 тисяч гривень.
За даними Харківської обласної прокуратури, в грудні 2022 року між однією з лікарень, розташованих в обласному центрі, та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії. Усього замовником за договором сплачено на рахунок компанії понад 200 тис. грн.
«При цьому кінцевим бенефіціаром переможця закупівлі є особа, до якої рішенням РНБО від 18.06.2021 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, передбачені Законом України «Про санкції», що унеможливлювало участь такого учасника у торгах. Водночас товариством з метою отримання прибутку умисно приховано вказану інформацію від замовника, що призвело до укладання договору всупереч вимогам чинного законодавства», – зазначили у прокуратурі.
Тож правоохоронці звернулися до суду з відповідним позовом. Його задовольнили повністю – договір про постачання електричної енергії визнано недійсним та в дохід держави повернули понад 200 тис. грн.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, компания, ооо, санкции, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці домоглись стягнення на користь держави понад 200 тисяч гривень.".