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Світло в харківську лікарню постачала компанія під санкціями, що відомо

Суспільство 12:13   27.12.2024
Вікторія Яковенко
Світло в харківську лікарню постачала компанія під санкціями, що відомо Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці домоглись стягнення на користь держави понад 200 тисяч гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, в грудні 2022 року між однією з лікарень, розташованих в обласному центрі, та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії. Усього замовником за договором сплачено на рахунок компанії понад 200 тис. грн.

«При цьому кінцевим бенефіціаром переможця закупівлі є особа, до якої рішенням РНБО від 18.06.2021 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, передбачені Законом України «Про санкції», що унеможливлювало участь такого учасника у торгах. Водночас товариством з метою отримання прибутку умисно приховано вказану інформацію від замовника, що призвело до укладання договору всупереч вимогам чинного законодавства», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися до суду з відповідним позовом. Його задовольнили повністю – договір про постачання електричної енергії визнано недійсним та в дохід держави повернули понад 200 тис. грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці домоглись стягнення на користь держави понад 200 тисяч гривень.".