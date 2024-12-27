Світло в харківську лікарню постачала компанія під санкціями, що відомо

Харківські правоохоронці домоглись стягнення на користь держави понад 200 тисяч гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, в грудні 2022 року між однією з лікарень, розташованих в обласному центрі, та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії. Усього замовником за договором сплачено на рахунок компанії понад 200 тис. грн.

«При цьому кінцевим бенефіціаром переможця закупівлі є особа, до якої рішенням РНБО від 18.06.2021 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, передбачені Законом України «Про санкції», що унеможливлювало участь такого учасника у торгах. Водночас товариством з метою отримання прибутку умисно приховано вказану інформацію від замовника, що призвело до укладання договору всупереч вимогам чинного законодавства», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися до суду з відповідним позовом. Його задовольнили повністю – договір про постачання електричної енергії визнано недійсним та в дохід держави повернули понад 200 тис. грн.