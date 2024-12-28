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ОВА: на Харьковщине сбивали вражеские БпЛА, нашли неразорванную часть «Шахеда»

Происшествия 08:46   28.12.2024
Виктория Яковенко
ОВА: на Харьковщине сбивали вражеские БпЛА, нашли неразорванную часть «Шахеда» Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

По его данным, в течение суток удары по Харькову не зафиксированы.

«16:10 город Купянск. В результате обстрела повреждены остекление окон и двери многоквартирного дома. Информация о пострадавших не поступала. Около 15:00 село Водяная Балка и село Любовка – ликвидация вражеских БпЛА за пределами населенного пункта. Без пострадавших», – рассказал Синегубов.

Кроме этого, около 11:28 в селе Редкодуб в результате обстрела пострадал 58-летний мужчина.

«Около 10:14 поселок Возрожденовское. В результате вражеского обстрела повреждены два легковых автомобиля, частный дом и хозяйственные постройки», — добавил глава ХОВА.

Он также рассказал, что между населенными пунктами Кицевка и Печенеги обнаружили неразорванную боевую часть БПЛА типа «Шахед».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.".