ОВА: на Харьковщине сбивали вражеские БпЛА, нашли неразорванную часть «Шахеда»

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

По его данным, в течение суток удары по Харькову не зафиксированы.

«16:10 город Купянск. В результате обстрела повреждены остекление окон и двери многоквартирного дома. Информация о пострадавших не поступала. Около 15:00 село Водяная Балка и село Любовка – ликвидация вражеских БпЛА за пределами населенного пункта. Без пострадавших», – рассказал Синегубов.

Кроме этого, около 11:28 в селе Редкодуб в результате обстрела пострадал 58-летний мужчина.

«Около 10:14 поселок Возрожденовское. В результате вражеского обстрела повреждены два легковых автомобиля, частный дом и хозяйственные постройки», — добавил глава ХОВА.

Он также рассказал, что между населенными пунктами Кицевка и Печенеги обнаружили неразорванную боевую часть БПЛА типа «Шахед».