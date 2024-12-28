На Харківщині збивали ворожі дрони, знайшли нерозірвану частину «шахеду» – ОВА
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.
За його даними, протягом доби ударів по Харкову не зафіксовано.
«16:10 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та двері багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила. Близько 15:00 село Водяна Балка та село Любівка – ліквідація ворожих БпЛА за межами населеного пункту. Без постраждалих», – розповів Синєгубов.
Крім цього, близько 11:28 в селі Рідкодуб внаслідок обстрілу постраждав 58-річний чоловік. Його шпиталізували.
«Близько 10:14 селище Відродженівське. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два легкових автомобілі, приватний будинок та господарські споруди», – додав голова ХОВА.
Він також розповів, що між населеними пунктами Кицівка та Печеніги виявили нерозірвану бойову частину БпЛА типу «Шахед». Боєприпас знешкодили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, Олег Синегубов, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 08:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.".