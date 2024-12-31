Более 300 обстрелов позиций ВСУ зафиксировали в течение суток в ОТГВ «Харьков»
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки две вражеские атаки отбили в районах Волчанска и Липцев. Оккупанты нанесли 23 удара дронами-камикадзе и совершили 305 обстрелов позиций украинских защитников, сообщили в ОТГВ «Харьков».
Потери врага за прошедшие сутки составили 61 человек, из них безвозвратные – 28, санитарные – 32, пленные – 1.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе танк, две артиллерийские системы, противотанковое средство, шесть автомобилей, три единицы спецтехники и 23 БпЛА.
Уничтожены: 78 укрытий для личного состава, стартовая позиция запуска БпЛА, место хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, обстрелы, ОТГВ "Харьков", потери, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки две вражеские атаки отбили в районах Волчанска и Липцев. Оккупанты нанесли 23 удара дронами-камикадзе и совершили 305 обстрелов позиций украинских защитников.".