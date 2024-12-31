Понад 300 обстрілів позицій ЗСУ зафіксували протягом доби в ОТУВ «Харків»

Минулої доби дві ворожі атаки відбили в районах Вовчанська та Липців. Окупанти завдали 23 удари дронами-камікадзе та здійснили 305 обстрілів позицій українських захисників, повідомили в ОТУВ «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 61 особу, з них безповоротні – 28, санітарні – 32, полонені – 1.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 36 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: танк, дві артилерійські системи, протитанковий засіб, шість автомобілів, три одиниці спецтехніки та 23 БпЛА.

Знищено: 78 укриттів для особового складу, стартову позицію запуску БпЛА, місце зберігання боєприпасів.