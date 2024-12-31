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Понад 300 обстрілів позицій ЗСУ зафіксували протягом доби в ОТУВ «Харків»

Фронт 12:23   31.12.2024
Вікторія Яковенко
Понад 300 обстрілів позицій ЗСУ зафіксували протягом доби в ОТУВ «Харків» Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби дві ворожі атаки відбили в районах Вовчанська та Липців. Окупанти завдали 23 удари дронами-камікадзе та здійснили 305 обстрілів позицій українських захисників, повідомили в ОТУВ «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 61 особу, з них безповоротні – 28, санітарні – 32, полонені – 1.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 36 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: танк, дві артилерійські системи, протитанковий засіб, шість автомобілів, три одиниці спецтехніки та 23 БпЛА.

Знищено: 78 укриттів для особового складу, стартову позицію запуску БпЛА, місце зберігання боєприпасів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 12:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби дві ворожі атаки відбили в районах Вовчанська та Липців. Окупанти завдали 23 удари дронами-камікадзе та здійснили 305 обстрілів позицій українських захисників.".