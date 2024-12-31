Ворог 16 разів атакував на Куп’янському напрямку – ранкові дані Генштабу ЗСУ
На Харківському напрямку відбито дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 боїв, повідомили у Генштабі.
«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе», – розповіли у Генштабі.
Зазначається, що вчора українські воїни завдали чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, складу боєприпасів та по шести інших важливих об’єктах противника.
«Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 75 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів», – повідомили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 08:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбито дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".