Одна загибла, артобстріл і влучання БпЛА – Синєгубов про добу на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов
Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Однак армія РФ обстрілювала населені пункти області.
За даними Синєгубова, близько 20:30 30 грудня ворожий дрон влучив у житловий будинок в селищі Відродженівське. Внаслідок «прильоту» сталася пожежа, інформації про постраждалих немає.
Близько 14:00 внаслідок артилерійського обстрілу загинула 51-річна жінка в селищі Ківшарівка. Пошкоджений багатоквартирний будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 08:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Однак армія РФ обстрілювала населені пункти області.".