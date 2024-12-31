Одна загибла, артобстріл і влучання БпЛА – Синєгубов про добу на Харківщині

Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Однак армія РФ обстрілювала населені пункти області.

За даними Синєгубова, близько 20:30 30 грудня ворожий дрон влучив у житловий будинок в селищі Відродженівське. Внаслідок «прильоту» сталася пожежа, інформації про постраждалих немає.

Близько 14:00 внаслідок артилерійського обстрілу загинула 51-річна жінка в селищі Ківшарівка. Пошкоджений багатоквартирний будинок.

Читайте також: Мешканку Харківщини вбили росіяни обстрілом перед Новим роком