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Одна погибшая, артобстрел и попадание БпЛА – Синегубов о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:14   31.12.2024
Виктория Яковенко
Одна погибшая, артобстрел и попадание БпЛА – Синегубов о сутках на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

Удары по Харькову в течение суток не зафиксированы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако армия РФ обстреливала населенные пункты области.

По данным Синегубова, около 20:30 30 декабря вражеский дрон попал в жилой дом в поселке Возрожденовское, в результате «прилета» произошел пожар, информации о пострадавших нет.

Около 14:00 в результате артиллерийских обстрелов погибла 51-летняя женщина в поселке Ковшаровка.

обстрел Харьковщины
Фото: Олег Синегубов
обстрел Харьковщина
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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Одна погибшая, артобстрел и попадание БпЛА – Синегубов о сутках на Харьковщине
Одна погибшая, артобстрел и попадание БпЛА – Синегубов о сутках на Харьковщине
31.12.2024, 08:14

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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 08:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары по Харькову в течение суток не зафиксированы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако армия РФ обстреливала населенные пункты области.".