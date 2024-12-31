Одна погибшая, артобстрел и попадание БпЛА – Синегубов о сутках на Харьковщине

Удары по Харькову в течение суток не зафиксированы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако армия РФ обстреливала населенные пункты области.

По данным Синегубова, около 20:30 30 декабря вражеский дрон попал в жилой дом в поселке Возрожденовское, в результате «прилета» произошел пожар, информации о пострадавших нет.

Около 14:00 в результате артиллерийских обстрелов погибла 51-летняя женщина в поселке Ковшаровка.

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