Одна погибшая, артобстрел и попадание БпЛА – Синегубов о сутках на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
Удары по Харькову в течение суток не зафиксированы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако армия РФ обстреливала населенные пункты области.
По данным Синегубова, около 20:30 30 декабря вражеский дрон попал в жилой дом в поселке Возрожденовское, в результате «прилета» произошел пожар, информации о пострадавших нет.
Около 14:00 в результате артиллерийских обстрелов погибла 51-летняя женщина в поселке Ковшаровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, погибла, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 08:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары по Харькову в течение суток не зафиксированы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако армия РФ обстреливала населенные пункты области.".