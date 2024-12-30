Жительницу Харьковщины убили россияне обстрелом перед Новым годом

30 декабря армия РФ очередной раз ударила по Ковшаровке в Харьковской области.

«В с. Ковшаровка в результате вражеских обстрелов погибла женщина, которая шла по улице. Данные лица еще не устанавливаются. Поврежден многоквартирный дом», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что на месте работают правоохранители.

Напомним, накануне в Харьковской области ранения получили три человека: в Купянской и Боровской громадах. А ночью Харьковскую область атаковали «шахеды» — обошлось без пострадавших, но возник пожар.