Жительницу Харьковщины убили россияне обстрелом перед Новым годом
30 декабря армия РФ очередной раз ударила по Ковшаровке в Харьковской области.
«В с. Ковшаровка в результате вражеских обстрелов погибла женщина, которая шла по улице. Данные лица еще не устанавливаются. Поврежден многоквартирный дом», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что на месте работают правоохранители.
Напомним, накануне в Харьковской области ранения получили три человека: в Купянской и Боровской громадах. А ночью Харьковскую область атаковали «шахеды» — обошлось без пострадавших, но возник пожар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, погибшая, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 15:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 декабря армия РФ очередной раз ударила по Ковшаровке в Харьковской области".