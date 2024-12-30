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Три человека пострадали на Харьковщине от обстрелов — ХОВА

Происшествия 08:38   30.12.2024
Оксана Горун
Три человека пострадали на Харьковщине от обстрелов — ХОВА Фото: пресс-служба ХОВА

В течение суток на Харьковщине под обстрелы попали жители Купянской и Боровской громад, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 30 декабря.

«20:40, Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Петропавловка. В результате попадания дрона пострадал мужчина 40 лет, госпитализирован в больницу. 17:35, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызово. В результате обстрела пострадали мужчина 63 лет и женщина 65 лет. Госпитализированы», — написал Синегубов.

Ранее он сообщил, что ночью Харьковскую область атаковали «шахеды». «Прилеты» есть в двух районах: два — в Чугуевском и один — в Люботине Харьковского района. Обошлось без пострадавших.

Пожар возник из-за «прилета» БПЛА по Чугуевскому району, сообщили в ГСЧС. Горело хозяйственное сооружение на площади 15 квадратных метров, дом также пострадал.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине под обстрелы попали жители Купянской и Боровской громад, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 30 декабря".