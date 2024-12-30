Шахед ударил вблизи жилых домов на Харьковщине — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило: ночью на 30 декабря «шахед» вызвал пожар в Чугуевском районе.

«Ночью в результате удара беспилотника по жилому сектору села Тарановка Змиевской громады Чугуевского района произошел пожар в хозяйственном здании на площади 15 м кв. Поврежден рядом расположенный жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили: это был единственный пожар за сутки, возникший из-за российских обстрелов.

Напомним, воздушная тревога, объявленная из-за налета российских БПЛА, длилась в Харьковской области с 20:28 29 декабря до 01:41 30-го. В том числе Воздушные силы ВСУ информировали о движении беспилотников в сторону Харькова, но в городе обошлось без взрывов.