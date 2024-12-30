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Шахед ударил вблизи жилых домов на Харьковщине — ГСЧС

Происшествия 07:43   30.12.2024
Оксана Горун
Шахед ударил вблизи жилых домов на Харьковщине — ГСЧС Иллюстративное фото

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило: ночью на 30 декабря «шахед» вызвал пожар в Чугуевском районе.

«Ночью в результате удара беспилотника по жилому сектору села Тарановка Змиевской громады Чугуевского района произошел пожар в хозяйственном здании на площади 15 м кв. Поврежден рядом расположенный жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили: это был единственный пожар за сутки, возникший из-за российских обстрелов.

Напомним, воздушная тревога, объявленная из-за налета российских БПЛА, длилась в Харьковской области с 20:28 29 декабря до 01:41 30-го. В том числе Воздушные силы ВСУ информировали о движении беспилотников в сторону Харькова, но в городе обошлось без взрывов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 07:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило: ночью на 30 декабря «шахед» вызвал пожар в Чугуевском районе".