Новости Харькова — главное за 30.12: как прошла ночь

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07:08

Ночью над Харьковщиной летали «шахеды»

Две воздушные тревоги были в Харьковской области ночью. Одна длилась с 20:28 29 декабря до 01:41 30-го. Вторая — с 04:58 по 05:41. Основной причиной были российские «шахеды». Об их появлении в небе Украины Воздушные силы ВСУ предупредили еще около 19 вечера. Группы БПЛА залетали через Донецкую область в Днепропетровскую, а следом — и Харьковскую.

В 22:22 ВС ВСУ сообщили, что беспилотники взяли курс на Харьков.

Однако в городе обошлось без взрывов. А «шахеды» продолжали кружить над областью еще и после полуночи. О причине повторной тревоги — около пяти утра — ВС ВСУ дополнительно не информировали. По состоянию на 07:08 30 декабря тревога на Харьковщине сохраняется только для Купянского и Харьковского районов, а также Волчанской и Липецкой громад.