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Россияне атаковали в районе Липцев — Генштаб ВСУ

Фронт 16:18   30.12.2024
Оксана Горун
Россияне атаковали в районе Липцев — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 16:00 30 декабря сообщил о двух атаках на севере и северо-востоке от Харькова. Попытки оккупантов были тщетными.

«На Харьковском направлении российские оккупанты дважды тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Липцев. На Купянском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки недалеко от Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово, еще семь боестолкновений продолжаются», — проинформировали в Генштабе.

Там также сообщили, что под обстрелом российской ствольной артиллерии сегодня было приграничное село Тимофеевка.

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Напомним, ранее Институт изучения войны, ссылаясь на данные бригады «Хартия» сообщил о первом полностью роботизированном наступлении, которое провели ВСУ в районе Липцев.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 16:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 16:00 30 декабря сообщил о двух атаках на севере и северо-востоке от Харькова. Попытки оккупантов были тщетными".