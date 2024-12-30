Россияне атаковали в районе Липцев — Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 16:00 30 декабря сообщил о двух атаках на севере и северо-востоке от Харькова. Попытки оккупантов были тщетными.

«На Харьковском направлении российские оккупанты дважды тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Липцев. На Купянском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки недалеко от Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово, еще семь боестолкновений продолжаются», — проинформировали в Генштабе.

Там также сообщили, что под обстрелом российской ствольной артиллерии сегодня было приграничное село Тимофеевка.

Напомним, ранее Институт изучения войны, ссылаясь на данные бригады «Хартия» сообщил о первом полностью роботизированном наступлении, которое провели ВСУ в районе Липцев.