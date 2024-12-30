Россияне атаковали в районе Липцев — Генштаб ВСУ
Генштаб в сводке на 16:00 30 декабря сообщил о двух атаках на севере и северо-востоке от Харькова. Попытки оккупантов были тщетными.
«На Харьковском направлении российские оккупанты дважды тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Липцев. На Купянском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки недалеко от Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово, еще семь боестолкновений продолжаются», — проинформировали в Генштабе.
Там также сообщили, что под обстрелом российской ствольной артиллерии сегодня было приграничное село Тимофеевка.
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Напомним, ранее Институт изучения войны, ссылаясь на данные бригады «Хартия» сообщил о первом полностью роботизированном наступлении, которое провели ВСУ в районе Липцев.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 16:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 16:00 30 декабря сообщил о двух атаках на севере и северо-востоке от Харькова. Попытки оккупантов были тщетными".