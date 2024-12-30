Росіяни атакували в районі Липців – Генштаб ЗСУ
Генштаб у зведенні на 16:00 30 грудня повідомив про дві атаки на півночі та північному сході від Харкова. Спроби окупантів були марними.
“На Харківському напрямку російські окупанти двічі марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожих атаки неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового, ще сім боєзіткнень тривають”, – поінформували в Генштабі.
Там також повідомили, що під обстрілом російської ствольної артилерії сьогодні було прикордонне село Тимофіївка.
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Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни, посилаючись на дані бригади “Хартія”, повідомив про перший повністю роботизований наступ, який провели ЗСУ в районі Липців.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, липцы, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 16:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у зведенні на 16:00 30 грудня повідомив про дві атаки на півночі та північному сході від Харкова. Спроби окупантів були марними".