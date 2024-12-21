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Перший наступ роботів на Харківщині оцінив ISW (відео)

Фронт 18:32   21.12.2024
Оксана Горун
Перший наступ роботів на Харківщині оцінив ISW (відео) скриншот

Інститут вивчення війни (ISW) в огляді за 20 грудня прокоментував інформацію бригади “Хартія” про повністю роботизований наступ у районі Липців.

Про проведення такої операції бригада поінформувала 16 грудня. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, атака з використанням виключно безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) і безпілотників з видом від першої особи (FPV) “підкреслює зусилля України щодо використання технологічних інновацій у наземних операціях”.

В Інституті вивчення війни нагадали, що, за даними “Хартії”, в атаці в районі Липців пустили в дію десятки UGV, оснащених кулеметами, а також UGV для встановлення та розмінування позицій.

“Українські офіційні особи неодноразово наголошували на зусиллях України щодо використання технологічних інновацій та можливостей асиметричного удару для компенсації обмеженості України в живій силі на відміну від готовності Росії прийняти нестійкі показники втрат заради незначних територіальних надбань”, – прокоментували в ISW.

Там також наголосили, що Україна продовжує впроваджувати інновації у виробництво повітряних безпілотників. Зокрема – вже завершили випробування БПЛА, який підключений оптоволоконним кабелем, а тому стійкий до РЕБ.

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“Українська компанія з виробництва безпілотників повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого безпілотника FPV, виготовленого виключно із компонентів, вироблених в Україні”, – доповнили аналітики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 18:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в огляді за 20 грудня прокоментував інформацію бригади “Хартія” про повністю роботизований наступ у районі Липців".