Перший наступ роботів на Харківщині оцінив ISW (відео)

Інститут вивчення війни (ISW) в огляді за 20 грудня прокоментував інформацію бригади “Хартія” про повністю роботизований наступ у районі Липців.

Про проведення такої операції бригада поінформувала 16 грудня. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, атака з використанням виключно безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) і безпілотників з видом від першої особи (FPV) “підкреслює зусилля України щодо використання технологічних інновацій у наземних операціях”.

В Інституті вивчення війни нагадали, що, за даними “Хартії”, в атаці в районі Липців пустили в дію десятки UGV, оснащених кулеметами, а також UGV для встановлення та розмінування позицій.

“Українські офіційні особи неодноразово наголошували на зусиллях України щодо використання технологічних інновацій та можливостей асиметричного удару для компенсації обмеженості України в живій силі на відміну від готовності Росії прийняти нестійкі показники втрат заради незначних територіальних надбань”, – прокоментували в ISW.

Там також наголосили, що Україна продовжує впроваджувати інновації у виробництво повітряних безпілотників. Зокрема – вже завершили випробування БПЛА, який підключений оптоволоконним кабелем, а тому стійкий до РЕБ.

“Українська компанія з виробництва безпілотників повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого безпілотника FPV, виготовленого виключно із компонентів, вироблених в Україні”, – доповнили аналітики.