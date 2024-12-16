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Замість солдата – робот: яку операцію вперше провела «Хартія» на Харківщині

Фронт 14:43   16.12.2024
Вікторія Яковенко
Замість солдата – робот: яку операцію вперше провела «Хартія» на Харківщині скриншот

На початку грудня 13-та бригада НГУ «Хартія» провела першу повністю роботизовану операцію проти РФ на Харківському напрямку.

Ця операція мала створити умови для подальшого просування підрозділів бригади, повідомили у телеграм-каналі «Хартії».

«Ми використовували наземні системи, там де ми можемо підвергнути солдата дуже великому ризику, що він буде або поранений, або загиблий. Краще замінити роботом», – пояснив начальник штабу бригади «Хартія» Максим Голубок.

У бригаді зазначили, що на полі бою вперше була присутня така кількість роботизованих і безпілотних комплексів. В операції були задіяні численні наземні роботизовані комплекси (дрони для мінування та розмінування, дрони-камікадзе, мобільні турелі) та БПЛА різних типів (важкі мультироторні «бомбери», дрони для спостереження, різноманітні FPV).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На початку грудня 13-та бригада НГУ «Хартія» провела першу повністю роботизовану операцію проти РФ на Харківському напрямку.".