Замість солдата – робот: яку операцію вперше провела «Хартія» на Харківщині

На початку грудня 13-та бригада НГУ «Хартія» провела першу повністю роботизовану операцію проти РФ на Харківському напрямку.

Ця операція мала створити умови для подальшого просування підрозділів бригади, повідомили у телеграм-каналі «Хартії».

«Ми використовували наземні системи, там де ми можемо підвергнути солдата дуже великому ризику, що він буде або поранений, або загиблий. Краще замінити роботом», – пояснив начальник штабу бригади «Хартія» Максим Голубок.

У бригаді зазначили, що на полі бою вперше була присутня така кількість роботизованих і безпілотних комплексів. В операції були задіяні численні наземні роботизовані комплекси (дрони для мінування та розмінування, дрони-камікадзе, мобільні турелі) та БПЛА різних типів (важкі мультироторні «бомбери», дрони для спостереження, різноманітні FPV).