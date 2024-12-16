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Вместо солдата – робот: какую операцию впервые провела «Хартия» на Харьковщине

Фронт 14:43   16.12.2024
Виктория Яковенко
Вместо солдата – робот: какую операцию впервые провела «Хартия» на Харьковщине скриншот

В начале декабря 13 бригада НГУ «Хартия» провела первую полностью роботизированную операцию против РФ на Харьковском направлении.

Эта операция должна была создать условия для дальнейшего продвижения подразделений бригады, сообщили в Telegram-канале «Хартии».

«Мы использовали наземные системы, там, где мы можем подвергнуть солдату очень большому риску, что он будет либо ранен, либо погиб. Лучше заменить роботом», — объяснил начальник штаба бригады «Хартия» Максим Голубок.

В бригаде отметили, что на поле боя впервые присутствовало такое количество роботизированных и беспилотных комплексов. В операции были задействованы многочисленные наземные роботизированные комплексы (дроны для минирования и разминирования, дроны-камикадзе, мобильные турели) и БаЛА разных типов (тяжелые мультироторные «бомберы», дроны для наблюдения, разнообразные FPV).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале декабря 13 бригада НГУ «Хартия» провела первую полностью роботизированную операцию против РФ на Харьковском направлении.".