Вместо солдата – робот: какую операцию впервые провела «Хартия» на Харьковщине
В начале декабря 13 бригада НГУ «Хартия» провела первую полностью роботизированную операцию против РФ на Харьковском направлении.
Эта операция должна была создать условия для дальнейшего продвижения подразделений бригады, сообщили в Telegram-канале «Хартии».
«Мы использовали наземные системы, там, где мы можем подвергнуть солдату очень большому риску, что он будет либо ранен, либо погиб. Лучше заменить роботом», — объяснил начальник штаба бригады «Хартия» Максим Голубок.
В бригаде отметили, что на поле боя впервые присутствовало такое количество роботизированных и беспилотных комплексов. В операции были задействованы многочисленные наземные роботизированные комплексы (дроны для минирования и разминирования, дроны-камикадзе, мобильные турели) и БаЛА разных типов (тяжелые мультироторные «бомберы», дроны для наблюдения, разнообразные FPV).
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: БПЛА, робот, солдат, хартия, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале декабря 13 бригада НГУ «Хартия» провела первую полностью роботизированную операцию против РФ на Харьковском направлении.".