Первое наступление роботов на Харьковщине оценил ISW (видео)

Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 20 декабря прокомментировал информацию бригады «Хартия» про полностью роботизированное наступление районе Липцев.

О проведении такой операции бригада информировала 16 декабря. По мнению аналитиков Института изучения войны, атака с использованием исключительно беспилотных наземных транспортных средств (UGV) и беспилотников с видом от первого лица (FPV) «подчеркивает продолжающиеся усилия Украины по использованию технологических инноваций в наземных операциях».

В Институте изучения войны напомнили, что, по данным «Хартии», в атаке в районе Липцев задействовали десятки UGV, оснащенных пулеметами, а также UGV для установки и разминирования позиций.

«Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали усилия Украины по использованию технологических инноваций и возможностей асимметричного удара для компенсации ограниченности Украины в живой силе в отличие от готовности России принять неустойчивые показатели потерь ради незначительных территориальных приобретений», — прокомментировали в ISW.

Там также отметили, что Украина продолжает внедрять инновации в производство воздушных беспилотников. В частности — уже завершили испытания БПЛА, который подключен оптоволоконным кабелем, а потому устойчив к РЭБ.

«Украинская компания по производству беспилотников сообщила, что недавно собрала прототип первого беспилотника FPV, изготовленного исключительно из компонентов, произведенных на Украине», — дополнили аналитики.