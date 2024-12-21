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Первое наступление роботов на Харьковщине оценил ISW (видео)

Фронт 18:32   21.12.2024
Оксана Горун
Первое наступление роботов на Харьковщине оценил ISW (видео) скриншот

Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 20 декабря прокомментировал информацию бригады «Хартия» про полностью роботизированное наступление районе Липцев.

О проведении такой операции бригада информировала 16 декабря. По мнению аналитиков Института изучения войны, атака с использованием исключительно беспилотных наземных транспортных средств (UGV) и беспилотников с видом от первого лица (FPV) «подчеркивает продолжающиеся усилия Украины по использованию технологических инноваций в наземных операциях».

В Институте изучения войны напомнили, что, по данным «Хартии»,  в атаке в районе Липцев задействовали десятки UGV, оснащенных пулеметами, а также UGV для установки и разминирования позиций.

«Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали усилия Украины по использованию технологических инноваций и возможностей асимметричного удара для компенсации ограниченности Украины в живой силе в отличие от готовности России принять неустойчивые показатели потерь ради незначительных территориальных приобретений», — прокомментировали в ISW.

Там также отметили, что Украина продолжает внедрять инновации в производство воздушных беспилотников. В частности — уже завершили испытания БПЛА, который подключен  оптоволоконным кабелем, а потому устойчив к РЭБ.

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«Украинская компания по производству беспилотников сообщила, что недавно собрала прототип первого беспилотника FPV, изготовленного исключительно из компонентов, произведенных на Украине», — дополнили аналитики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 18:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 20 декабря прокомментировал информацию бригады «Хартия» про полностью роботизированное наступление районе Липцев".