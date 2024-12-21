Первое наступление роботов на Харьковщине оценил ISW (видео)
Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 20 декабря прокомментировал информацию бригады «Хартия» про полностью роботизированное наступление районе Липцев.
О проведении такой операции бригада информировала 16 декабря. По мнению аналитиков Института изучения войны, атака с использованием исключительно беспилотных наземных транспортных средств (UGV) и беспилотников с видом от первого лица (FPV) «подчеркивает продолжающиеся усилия Украины по использованию технологических инноваций в наземных операциях».
В Институте изучения войны напомнили, что, по данным «Хартии», в атаке в районе Липцев задействовали десятки UGV, оснащенных пулеметами, а также UGV для установки и разминирования позиций.
«Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали усилия Украины по использованию технологических инноваций и возможностей асимметричного удара для компенсации ограниченности Украины в живой силе в отличие от готовности России принять неустойчивые показатели потерь ради незначительных территориальных приобретений», — прокомментировали в ISW.
Там также отметили, что Украина продолжает внедрять инновации в производство воздушных беспилотников. В частности — уже завершили испытания БПЛА, который подключен оптоволоконным кабелем, а потому устойчив к РЭБ.
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«Украинская компания по производству беспилотников сообщила, что недавно собрала прототип первого беспилотника FPV, изготовленного исключительно из компонентов, произведенных на Украине», — дополнили аналитики.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, БПЛА, война, дрони, дроны, липцы, наступ, наступление, новости Харькова, роботы, хартия, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 18:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 20 декабря прокомментировал информацию бригады «Хартия» про полностью роботизированное наступление районе Липцев".