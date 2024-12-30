Новини Харкова — головне за 30.12: як минула ніч

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07:08

Вночі над Харківщиною літали “шахеди”

Дві повітряні тривоги були на Харківщині вночі. Одна тривала з 20:28 29 грудня до 01:41 30-го. Друга – з 04:58 по 05:41. Основною причиною були російські “шахеди”. Про їхню появу в небі України Повітряні сили ЗСУ попередили ще близько 19-ї вечора. Групи БПЛА залітали через Донецьку область у Дніпропетровську, а потім – і Харківську.

О 22:22 ПС ЗСУ повідомили, що безпілотники взяли курс на Харків.

Проте в місті обійшлося без вибухів. А “шахеди” продовжували кружляти над областю ще після опівночі. Про причину повторної тривоги – близько п’ятої ранку – ПС ЗСУ додатково не інформували. Станом на 07:08 30 грудня тривога на Харківщині зберігається лише для Куп’янського та Харківського районів, а також Вовчанської та Липецької громад.