Новини Харкова — головне за 30.12: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:08
Вночі над Харківщиною літали “шахеди”
Дві повітряні тривоги були на Харківщині вночі. Одна тривала з 20:28 29 грудня до 01:41 30-го. Друга – з 04:58 по 05:41. Основною причиною були російські “шахеди”. Про їхню появу в небі України Повітряні сили ЗСУ попередили ще близько 19-ї вечора. Групи БПЛА залітали через Донецьку область у Дніпропетровську, а потім – і Харківську.
О 22:22 ПС ЗСУ повідомили, що безпілотники взяли курс на Харків.
Проте в місті обійшлося без вибухів. А “шахеди” продовжували кружляти над областю ще після опівночі. Про причину повторної тривоги – близько п’ятої ранку – ПС ЗСУ додатково не інформували. Станом на 07:08 30 грудня тривога на Харківщині зберігається лише для Куп’янського та Харківського районів, а також Вовчанської та Липецької громад.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".