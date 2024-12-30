Мешканку Харківщини вбили росіяни обстрілом перед Новим роком
30 грудня армія РФ вкотре вдарила по Ківшарівці в Харківській області.
“”У с. Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка йшла вулицею. Дані особи ще встановлюються. Пошкоджений багатоквартирний будинок”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він наголосив, що на місці працюють правоохоронці.
Нагадаємо, напередодні в Харківській області поранення отримали троє людей: у Куп’янській і Борівській громадах. А вночі Харківську область атакували “шахеди” – обійшлося без постраждалих, але виникла пожежа.
Читайте також: Чи буде ракетна атака РФ на Новий рік – експерт оцінив ймовірність
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, погибшая, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мешканку Харківщини вбили росіяни обстрілом перед Новим роком»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 15:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 грудня армія РФ вкотре вдарила по Ківшарівці в Харківській області".