Live
  • Пн 30.12.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.94
  • EUR 43.75

Мешканку Харківщини вбили росіяни обстрілом перед Новим роком

Події 15:14   30.12.2024
Оксана Горун
Мешканку Харківщини вбили росіяни обстрілом перед Новим роком

30 грудня армія РФ вкотре вдарила по Ківшарівці в Харківській області.

“”У с. Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка йшла вулицею. Дані особи ще встановлюються. Пошкоджений багатоквартирний будинок”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що на місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні в Харківській області поранення отримали троє людей: у Куп’янській і Борівській громадах. А вночі Харківську область атакували “шахеди” – обійшлося без постраждалих, але виникла пожежа.

Читайте також: Чи буде ракетна атака РФ на Новий рік – експерт оцінив ймовірність

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мешканку Харківщини вбили росіяни обстрілом перед Новим роком
Мешканку Харківщини вбили росіяни обстрілом перед Новим роком
30.12.2024, 15:14
Держреєстраторів і мешканку Ізюма судитимуть за махінації з єВідновленням
Держреєстраторів і мешканку Ізюма судитимуть за махінації з єВідновленням
30.12.2024, 14:17
Чи буде ракетна атака РФ на Новий рік – експерт оцінив ймовірність
Чи буде ракетна атака РФ на Новий рік – експерт оцінив ймовірність
30.12.2024, 12:57
Новини Харкова — головне за 30.12: атака “шахедами” вночі, троє поранених
Новини Харкова — головне за 30.12: атака “шахедами” вночі, троє поранених
30.12.2024, 14:27
Скільки супермаркетів відкрили в Харкові у 2024 році: дані мерії
Скільки супермаркетів відкрили в Харкові у 2024 році: дані мерії
30.12.2024, 11:45
БПЛА “Шахед” атакували вночі Харківщину – Синєгубов про наслідки
БПЛА “Шахед” атакували вночі Харківщину – Синєгубов про наслідки
30.12.2024, 07:55

Новини за темою:

14:27
Новини Харкова — головне за 30.12: атака “шахедами” вночі, троє поранених
14:17
Держреєстраторів і мешканку Ізюма судитимуть за махінації з єВідновленням
09:34
ISW заявив про успіхи в боротьбі з КАБами, які РФ запускає по Харківщині
08:38
Троє людей постраждали на Харківщині від обстрілів – ХОВА
07:55
БПЛА “Шахед” атакували вночі Харківщину – Синєгубов про наслідки

Ви читали новину: «Мешканку Харківщини вбили росіяни обстрілом перед Новим роком»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 15:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 грудня армія РФ вкотре вдарила по Ківшарівці в Харківській області".