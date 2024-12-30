Мешканку Харківщини вбили росіяни обстрілом перед Новим роком

30 грудня армія РФ вкотре вдарила по Ківшарівці в Харківській області.

“”У с. Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка йшла вулицею. Дані особи ще встановлюються. Пошкоджений багатоквартирний будинок”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що на місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні в Харківській області поранення отримали троє людей: у Куп’янській і Борівській громадах. А вночі Харківську область атакували “шахеди” – обійшлося без постраждалих, але виникла пожежа.